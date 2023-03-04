За добу українські повітряні сили відмінно пополювали – як у небі, так і на землі.

За добу українські захисники збили ворожий Су-34 і 8 розвідувальних та ударних безпілотників різних типів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, вразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.

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Війна в Україні - поточна обстановка

За добу українські захисники відбили понад 150 атак противника, який не залишає спроб оточити Бахмут. Крім того, окупанти атакують на ряді ділянок фронту – на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Американський Інститут вивчення війни дійшов висновку, що українські війська готуються вийти з Бахмута, загроза оточення якого стала дуже високою. Підрив мостів вказує на це.

Напередодні ЗСУ збили російський штурмовик Су-34 за 25 км від лінії фронту над територією, контрольованою окупантами. На думку військового експерта Олександра Коваленко, це може вказувати на появу в руках ЗСУ більш далекобійних засобів ППО, ніж було досі.

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