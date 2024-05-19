Аналітики припускають, що агресор готує нову масовану атаку проти України.

Росіяни зібрали третину своїх стратегічних ракетоносців на аеродромі "Оленья" в Мурманській області. Це може свідчити про підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні. Про це пише військово-аналітичне видання Defense Express.

Про концентрацію ракетоносців на північному аеродромі свідчать нові супутникові знімки за 15 травня, оприлюднені у відкритому доступі. Вони засвідчили присутність 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, 13 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, одного Ту-160 та двох військово-транспортних Ан-12.

Аналітики акцентують, що загалом Росія має по 40 бомбардувальників обох вказаних типів. Тож концентрація на одному аеродромі третини з них точно є примітним фактом.

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У Defense Express вважають, що розміщення третини від боєздатного флоту Ту-95МС і Ту-22М3 на аеродромі "Оленья", який є одним з основних для бойових вильотів при ударах по Україні, може свідчити про підготовку росіян до чергового масованого удару. Зафіксовані на супутникових знімках транспортники Ан-12 якраз могли доставити партію крилатих ракет.

Другий важливий висновок: росіяни стягують стратегічну авіацію на такий віддалений аеродром через те, що прагнуть вивести свої найбільш цінні літаки з-під потенційного удару далекобійних дронів-камікадзе Сил оборони України.

Далекобійні удари по території РФ

Як писав УНІАН, цієї весни Україна почала завдавати ударів по території РФ на рекордну глибину – близько тисячі кілометрів і навіть далі. Зокрема під удар потрапляли нафтопереробні заводи та виробництво дронів "Шахед" у Татарстані.

На поточний момент абсолютний рекорд дальності ударів по території РФ – 1500 км. В ніч проти 9 травня дрони вразили нафтопереробний завод у Башкортостані.

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