Росіяни просунулись біля Маліївки в Дніпропетровській області.

Російські війська продовжують наступати на фронті і за минулу добу їм вдалося просунутися у кількох населених пунктах. Як повідомляє аналітичний проєкт DeepState, ворог має просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Так, за даними аналітиків, ворог мав успіх біля Разіного, Олександрограда та в Яблунівці на Донеччині, також просунувся поблизу Темирівки у Запорізькій області.

Крім того, у DeepState повідомляють, що ворог мав здобутки на кордоні Дніпропетровської області – зафіксовано просування росіян біля села Маліївка.

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Як писав Reuters, російські сили прорвали оборону Покровська і вперше увійшли в місто. Аналітики попереджають, що навіть незначне просування Росії в Покровську може відкрити їй шлях до глибшого наступу в регіоні. Агентство зазначає, що Росія фактично "на порозі" Покровська.

Також українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом на Донеччині. ЗМІ зазначали, що відомо про щонайменше три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Вони тримають оборону в полях і посадках на підступі до Покровська, а також на півдні і сході від Мирнограда та сам Мирноград.

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