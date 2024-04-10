Це свідчить про те, що в України нема альтернативи через критичний дефіцит необхідних боєприпасів.

Україна все більше покладається на дешеві безпілотники, щоб стримати посилення атак Росії. Останнім часом FPV-дрони уразили 66% знищених танків окупантів.

Про це в інтерв’ю Foreign Policy заявив офіційний представник НАТО. За даними співрозмовника, українські дрони-камікадзе відповідальні за дві третини останніх втрат російських танків.

Хоча це може здатися успіхом для України, її сильна залежність від дронів свідчить про відсутність альтернатив. Україна відчуває постійну нестачу артилерійських снарядів та іншої зброї, яка зазвичай використовується для націлювання на бронетехніку.

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Щоб компенсувати це, українські сили використовують FPV-дрони для ряду завдань під час війни, включаючи спостереження та атаки на позиції противника. Деякі безпілотники оснащені вибухівкою, ними дистанційно керують через відеоекран.

Нещодавно українські військові повідомили The New York Times, що російські підрозділи радіоелектронної боротьби, які дистанційно кодують сигнали, що використовують для керування безпілотниками, мали лише обмежений успіх у протидії їх використанню проти танків і бронетехніки.

Як пише Business Insider, роль безпілотників настільки важлива для України, що вона масово нарощує їх виробництво. Але є й мінуси. Безпілотники не замінять артилерійські снаряди та інші боєприпаси, яких Україні критично не вистачає. Республіканці в Конгресі продовжують блокувати законопроект про допомогу на 60 мільярдів доларів.

"Ми виробляємо багато безпілотників, але вони не є альтернативою будь-якій зброї", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Безпілотники FPV мають відносно невелику дальність – 9,5 км, тоді як ракети та артилерія можуть точно вражати цілі зі значно більшої відстані.

Роб Лі, старший науковий співробітник євразійської програми Дослідницького інституту зовнішньої політики, сказав Foreign Policy, що безпілотники точні лише в половині випадків, і досвідченому оператору безпілотників доведеться використовувати хвилі атак безпілотників, щоб знищити танк.

"Зазвичай танк не вбивають перші кілька разів. Може знадобитися 10 або більше дронів FPV, щоб знищити танк", - сказав Лі.

Використання дронів на фронті: важливі новини

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що попри свою ефективність, українські безпілотники не компенсують зброю, яка необхідна Києву.

За інформацією від The Wall Street Journal, Сполучені штати передали Україні безпілотники власного виробництва, але вони виявилися недієздатними в сучасних умовах.

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