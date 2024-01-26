Такі росіяни перед тим як йти на фронт оформлюють іпотеку, щоб після їхньої смерті держава її виплатила за них.

Серед захоплених в полон окупантів є ті, хто має лише 3 класи освіти і свідомо йшли на смерть в Україні заради квартри для своїх родин.

Про це сказав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону Єдиних новин, говорячи про контингент військ РФ, що наразі на сході України використовує Кремль.

За його словами, зараз тут є як штурмові підрозідли ворога, сформовані з колишніх ув’язнених, так і регулярні підрозділи, в яких є і мобілізовані, і так звані контрактиники.

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"Ми бачимо з тих людей, які потрапили в полон, що переважно це такі люди, які наприклад мають освіту 3 класи. І він прийшов воювати в Україну, тому що знає вже, що його тут вб’ють. І він, відповідно, взяв іпотеку в кредит, щоб після його смерті держава виплатила за нього іпотеку. Тобто їхнє населення таким чином – ціною власного життя хоче вирішити квартирне питання для своїх родичів", - розповів про ситуацію речник.

Загалом, за його словами, контингент окупантів достатньо різний, при цьому морально-психологічний стан в їхніх військах слабкий.

Інформуючи про ситуацію на східному фронті він зазначив, що минулої доби ворог продовжував атакувати по всій лінії відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

"Більше авіації ворог використовував саме на Лимано-Куп’янському напрямку, там було завдано 7 авіударів. В Серебрянськському лісництві противник часто застосовує керовані авіаційні бомби. Зброя не точна, але має великий руйнівний ефект. Активно противник використовував дрони-камікадже – 48 дронів на Лимано-Куп’янському напрямку та 49 на Бахмутському. Бачимо що дрони зі скидами та FPV, дрони-камікадзе в них є в достатній кількості. Дуже активна була артилерія на Лимано-Куп’янському напрямку та Бахмутському – 850 артилерійських та мінометних обстріли на Харківщині та Луганщині, та 607 – на Бахмутському напрямку артилерійських обстрілів", - констатував речник військ.

Тим не менш, зауважив Фітьо, вдалося ліквідувати 360 російських окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку та знищити 81 одиницю техніки. Там ворог активно використовує як піхоту, так і техніку для підтримки атак.

"Перед так званими виборами, що будуть проходити у них в Росії, намагаються здобути хоч якісь перемоги… Але наші оборонці наносять їм значних втрат", - сказав він.

На Бахмутському напрямку втрати ворога складають за добу 98 солдатів та 83 одиниці військової техніки.

Як повідомив Фітьо, між Сватово та Куп’янськом ворог так само намагається атакувати, але якихось успіхів у нього зараз там нема.

"Загалом по всій лінії фронту атакує, намагається проходити, хитрує, різні прийоми замасковані застосовує, навіть підземні підкопи намагаються робити. Але це їм не допомагає, наші захисники тримають оборону і за кращої нагоди переходять до атакувальних дій і, відповідно, покращують своє тактичне становище, якщо є можливість", - сказав він.

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу ЗСУ, за добу на фронті між ЗСУ та російськими військами відбулося 82 бойових зіткнення. Зокрема, на Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили 25 атак, ще 6 - на Шахтарському напрямку.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму.

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