Найбільше штурмів ворог здійснив на Мар’їнському напрямку.

Протягом минулої доби, 25 січня, на фронті між Збройними силами України та російськими військами відбулося 82 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку окупанти здійснили 6 атак біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, але успіху не мали.

Водночас на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак росіян в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог здійснив 8 безуспішних атак неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку велись бої біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 25 атак. На Шахтарському напрямку противник здійснив 6 атак південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області, але успіху не мав. Ще три атаки наші війська відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного на Запорізькому напрямку.

Крім того, на Херсонському напрямку Сили надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Окупанти зазнають значних втрат, але не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Ворог здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти намагаються розвідати нашу готовність і планують майбутні потужні атаки, заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Business Insider вважає, що Україна перевернула уявлення про необхідність домінації в повітрі. США має змінювати стратегію ведення війни, врахувавши події на російсько-українському фронті.

За словами експертів, відхід ЗСУ від села Крохмальне Куп'янського району Харківської області не створює загроз ні для міста, ні для оточення угруповання Сил оборони у цьому районі.

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