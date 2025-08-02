Окупанти можуть готувати Донецький аеропорт під військові цілі

На супутникових знімках видно ознаки відновлення злітно-посадкових смуг.

На початку липня Донецьку, ймовірно, почалося відновлення Донецького аеропорту. Про це пише телеграм-канал Military Journal.

Вказується, що на супутникових знімках видно зміни. Вони можуть свідчити про початок відновлювальних робіт на території зруйнованого під час військових дій аеропорту.

"Фортифікаційні споруди, які раніше блокували злітно-посадкову смугу, вже засипані - це може свідчити про підготовку до її повторного використання", - зазначає Military Journal.

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Будівельні роботи видно на території колишніх автостоянок. Аналітики припускають, що там створюють паливно-технічну базу. Також ймовірні будівельні роботи йдуть на території гіпермаркету "METRO Cash and Carry" № 24. Автори каналу вказують, що наразі невідомо, чи йде просто відновлення, чи будівництво військового об'єкта.

Крім того, є попередня інформація про окремі пуски російських ударних дронів з території аеропорту в Донецьку.

Бої за Донецький аеропорт

Нагадаємо, що Донецький аеропорт був одним із знакових місць під час оборони Донбасу в 2014-2015 роках. Його вдавалося довго обороняти, доки росіяни під час оголошеного для евакуації поранених перемир'я не замінували будівлю, в якій перебували українські захисники.

Один із захисників аеропорту, головний сержант 93 ОМБр "Холодний Яр", Віталій "Стоход" П'ясецький, розповів про особливості боїв на тій території в той час. Він каже, що тоді доводилося дуже часто вступати у стрілецький бій із росіянами на коротких дистанціях. Він згадує, що оскільки тоді ще не було дронів, то танки й артилерія чинили сильний вогневий вплив.

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