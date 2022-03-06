Сигнал наразі відсутній, фахівці працюватимуть над відновленням, про що буде повідомлено згодом.

У Харкові внаслідок атаки росіян пошкоджено телевежу, телетрансляція призупинена.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харкові внаслідок атаки російського ворога пошкодили телевежу. Тимчасово телетрансляція призупинена", - зазначив він.

За словами Синєгубова, сигнал наразі відсутній, фахівці працюватимуть над відновленням, про що буде повідомлено згодом.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації закликає жителів Харкова користуватися альтернативними каналами отримання об'єктивної інформації після обстрілу телевежі та втрати теле- та радіотрансляції.

"Через повторний обстріл телевежі у Харкові регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції. Знищено технічні приміщення, встановлюється, яка шкода була завдана самій вежі", - заявили у службі.

Окрім ефірного мовлення, отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами:

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антенна.

На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео - якість - 360р або 480р - цього буде достатньо).

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

Слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua

У Дії. Дія TV транслює телемарафон UAразом, де 24/7 висвітлюється війна Росії проти України. Кожен може безкоштовно, в реальному часі, слідкувати за подіями. Оновлюйте застосунок.

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