Росія та її президент розпочали руйнівну війну проти України не для того, аби "укласти мир" задля невеликого фрагмента української території.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк озвучив базові причини й надалі посилювати підтримку України замість того, щоб думати про якісь "переговори" з Російською Федерацією у майбутньому.

Зокрема, Подоляк відзначає, що "будь-яка внутрішня дискусія в будь-якій партнерській країні про необхідність допомоги Україні потребує аналізу й оцінки базових тез, які є абсолютними після майже двох років війни".

У цьому зв'язку, він перерахував головні чотири тези, на які міжнародним партнерам варто звернути увагу.

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По-перше, зазначив він, Росія і Путін розпочали повномасштабну криваву війну з великою кількістю жертв не для того, щоб "укласти мир", не досягнувши своїх руйнівних цілей.

"Друга: Росія і Путін не обнуляли б власну репутацію та не закопували б у землю/саджали б в інвалідні крісла півмільйона власних громадян задля невеликого фрагмента чужої території. Їм треба все й одразу, і обов’язково з величезною кількістю вбивств, депортацій, вигнань", - підкреслив радник керівника ОП.

"Третя: питання спільних інвестувань в обороноздатність України – це швидше питання про те, чи хочеш ти особисто в прямому ефірі спостерігати, як Росія і Путін жорстоко вбивають десятки чи сотні тисяч громадян іншої країни, і чи готовий ти це прийняти й на це погодитись", - додав Подоляк.

"Ну й головна теза, яку вже можна активно обговорювати: чи готові ми (жителі будь-якої європейської країни) до великої війни та воювати самостійно, якщо Росія і Путін не програють нині, а, навпаки, отримавши великий практичний досвід геноцидної війни та гарантованої безкарності, підуть далі розширювати свої авторитарні угіддя", - наголошує Подоляк.

Питання мирних переговорів з РФ

За даними видання Politico, попри публічну риторику, Вашингтон і Брюссель працюють над майбутньою переговорною позицією Києва, а не над досягненням перемоги.

Зокрема, на тлі проблем щодо виділення західної допомоги для України, адміністрація Джо Байдена та європейські чиновники тихо змінюють стратегію підтримки України, зміщуючи акценти з досягнення повної перемоги над Росією на покращення позицій Києва у можливих переговорах щодо припинення війни.

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