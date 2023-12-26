За словами радника керівника Офісу президента України, з боку європейських партнерів є значне збільшення програм підтримки.

Інформація щодо нібито існуючих протирічь усередині Європейського Союзу щодо надання допомоги Україні є одним із головних політичних меседжів, які поширює Росія - мовляв, "Україна буде позбавлена допомоги наших партнерів". Про це в інтерв'ю азербайджанському інформаційцному агентству Report заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Україна може витрачати лише власний бюджет на утримання армії, а партнери надають фінансову допомогу лише для підтримки соціальних програм.

"З боку наших європейських партнерів є значне збільшення програм підтримки. Національні уряди окремих країн збільшують бюджети на військові пакети та на фінансову допомогу Україні. Це Німеччина, Голландія, Швеція, Данія, Норвегія, практично всі країни поступово збільшують пакети прямої військової та фінансової допомоги", - підкреслив Подоляк.

За його словами, до 2023 року у цих пакетах були суми від 200 до 600 мільйонів євро, зараз вони обчислюються мільярдами євро.

Радник голови ОП також прокоментував питання щодо вето Угорщини на надання підтримки Україні.

"Це не блокування з боку якоїсь держави. У ЄС 27 членів, один із яких феноменальний – Угорщина. Віктор Орбан вважає, що необхідно зробити все, щоб ЄС став якнайслабшим. Ми маємо продовжити діалог із Угорщиною", - наголосив Подоляк.

Крім того, на його переконання, "корпоративне" рішення ЄС щодо 50 мільярдів євро Україні на соціальні програми буде ухвалено у січні, "бо члени організації однозначно підтримують необхідність продовження чотирирічної програми допомоги Україні".

"Діалоги з Орбаном пройдуть на рівні ЄС та Єврокомісії. Ми обговоримо деякі надзвичайно дивні спроби заблокувати допомогу Україні", - підсумував Подоляк.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Європейський Союз відклав питання виділення €50 млрд для України не через вето Угорщини. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, це відбулося через те, що решта 26 європейських країн дають час Угорщині, щоб все-таки домовитись про приєднання, позаяк не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один".

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення €50 млрд Україні від ЄС.

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