'Схоже на Чорнобиль': у The Guardian описали життя в найбільш зруйнованому районі Києва

Місцеві жителі кажуть, що ситуація лише погіршилася за останні місяці.

На Лук’янівці, у районі Києва, що найбільше постраждав від бомбардувань, білі літери на жвавому McDonald’s розплавилися від пожежі, яка охопила розташований неподалік торговий центр під час останнього великого теракту РФ. Про це пише The Guardian.

На теплових картах, що показують частоту повітряних нальотів у Києві, район навколо Лук’янівської площі та ширший район Шевченківського виділяються концентрацією ударів за останні чотири роки.

Місцеві жителі кажуть, що ситуація лише погіршилася в останні місяці. У величезному й розкинутому місті, де сліди військових руйнувань практично непомітні, цей куточок Києва більше схожий на сцену з лінії фронту.

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Відзначається, що очевидна причина цього криється через жваву вулицю від входу в метро: довгий, червоний, розбитий фасад зруйнованого заводу "Артем", колись збройового підприємства, тепер значною мірою зруйнованого.

Важливо, що недавні масовані удари зачепили й цивільні будівлі. Скляна вежа, що височіє над вулицею, втратила багато вікон. Біля узбіччя стоять дві згорілі машини. Вхід до метро, який вже п'ять разів піддавався обстрілам, місцями забитий дошками, а перехожі зупиняються, щоб подивитися на обгорілу та зруйновану будівлю.

Видання пише, що крім вокзалу та ресторану, більша частина активності в цьому районі тепер зосереджена на невеликій кількості квіткових та овочевих крамниць на маленькому ринку, який все ще працює під однією зі зруйнованих будівель.

Що кажуть місцеві жителі

Анастасія Примак, 23-річна менеджерка з продуктів, яка мешкає в одному з прилеглих багатоповерхових будинків, п’є каву перед роботою. Вона розповіла:

"Я переїхала до Києва з Нікополя два роки тому через постійні бомбардування. Тепер же в останні місяці тут теж відбуваються масовані бомбардування".

Першим був удар безпілотника по сусідньому багатоквартирному будинку 28 квітня. Примак показала відео зруйнованих будівель.

"Я кажу друзям, що це схоже на Чорнобиль. Тут стає все небезпечніше. Я сплю, згорнувшись калачиком, як ембріон, бо боюся, що мене вразить безпілотник або ракета. Я хочу померти з першого разу. Я не хочу втратити кінцівку", - заявила вона.

Сидячи за своїм квітковим прилавком, Фаїна Поліщук каже, що хоча більшість продавців повернулися, покупців більше немає.

"Це небезпечно. Після останнього масштабного удару в травні більшість моїх колег тут плакали і нервували, і спочатку кілька днів не хотіли повертатися. Але це моє джерело доходу", - розповіла вона.

Жінка бачила останній удар з вікна своєї квартири. Фаїна каже, що залишиться, незважаючи ні на що, і висловлює оптимізм:

"Я не боюся. Якщо ситуація погіршиться, я поїду до Вінниці [її рідного міста]".

Нові погрози РФ

Кремлівські чиновники та президент РФ Володимир Путін заявили про намір Росії завдати більш масованих і "систематичних" ударів по міських районах України.

Зростання російських ракетних загроз щодо Києва та інших міст відбувається на тлі прагнення Москви скористатися глобальним дефіцитом засобів перехоплення ракет - особливо для системи Patriot - який посилився через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

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