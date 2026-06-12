Путін анонсував ескалацію ударів по Україні

Також диктатор запевняє, що в Росії з'явився власний аналог Starlink.

Російський диктатор Володимир Путін анонсував посилення ударів по Україні на тлі російських невдач на фронті. І хоча саме РФ є агресором, нарощування ескалації господар Кремля назвав діями у "відповідь".

Так, коментуючи українські удари по російських військових заводах і нафтовій промисловості, що забезпечує військовий бюджет агресора, Путін запевнив, що ці об'єкти "швидко відновлюють" і тому "тут ніяких проблем немає".

"Серйозних проблем вони нам створити не зможуть. Ми повинні – і це наступне завдання – відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника так, щоб відбити у них бажання нападати на наші цивільні об’єкти. Їм не вдасться вирішити ані завдання роз'єднання суспільства, ані завдання нанесення нам шкоди у сфері економіки", – заявив диктатор на зустрічі з солдатами окупаційної армії.

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У цьому контексті Путін похвалився, що Росія нарощує низькоорбітальне супутникове угруповання для управління дронами, яке, за його словами, нічим не поступається Starlink.

"Робота не просто налагоджена, вона йде хорошими темпами і з високою якістю. Сподіваюся, що на землі ви це найближчим часом відчуєте", – сказав він.

При цьому Путін запевнив, що Росія нібито самотужки протистоїть "колективному Заходу" та "всім країнам НАТО", які "розв'язали війну проти РФ".

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна нарощує кампанію дальнобійних ударів по російському ВПК. Тільки за минулу ніч були уражені "Нижньокамськнефтехім", НПЗ "Танеко" і "Тольяттикаучук". Усі вони в тій чи іншій ролі задіяні у забезпеченні російської агресії проти України.

Також ми розповідали про кампанію українських ударів по російській логістиці на окупованих територіях. Зокрема, командувач СБС Роберт Бровді пообіцяв, що Україна ізолює окупований Крим уже найближчим часом.

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