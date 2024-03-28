Унаслідок обстрілу Центрального району міста було пошкоджено тролейбусну контактну мережу.

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон, унаслідок чого є загиблий та поранені. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Він зауважив, що до медиків по допомогу звернувся чоловік 1987 р.н., який отримав поранення під час обстрілу Центрального району Херсона.

Також ушпиталено було ще одну поранену внаслідок ворожого обстрілу.

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"У жінки 1984 р.н. мінно-вибухова травма. Вона дообстежується. Інформація уточнюється", - написав Мрочко.

Згодом начальник МВА повідомив, що на місці обстрілу загинув водій таксі.

"На момент ворожої атаки чоловік перебував в автомобілі, що потрапив у зону вибуху. Співчуття рідним та близьким загиблого", - зазначив він.

Своєю чергою, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін стосовно обстрілу російськими окупантами таксі зауважив, що "двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, - поранені".

"Їх доставили до лікарні, де потерпілим надають медичну допомогу", - повідомив він.

Крім того, Мрочко розповів, що внаслідок обстрілу Центрального району Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега було пошкоджено тролейбусну контактну мережу, через що рух електротранспорту у місті зупинено.

"Фахівці КП "Херсонелектротранс" завершать відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація. Зважте на це при плануванні своїх переміщень містом", - закликав начальник МВА.

Війна в Україні - останні новини

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомляв, що окупанти вперше вдарили найпотужнішою бомбою по Сумській області. Йдеться про атаку ОДАБ-1500 по Великій Писарівці в Сумській області.

За словами Коваленка, це перше верифіковане застосування настільки потужної бомби по Сумщині. Площа ураження ОДАБ-1500 становить 500 кв м.

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