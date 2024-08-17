Російські контрактники на тому напрямку "були досить таки сильно вибиті", каже Калашніков.

Російські окупаційні війська не полишають намірів захопити Часів Яр Донецької області. Українські захисники відбивають ворожі атаки щодня.

Про це розповів в етері телеканалу "Ми-Україна" пресофіцер 26-ї ОАБр Олег Калашніков. Він зауважив, що наразі штурми здійснюють як професійні військові РФ, так і мобілізовані окупанти.

"Якщо так взяти, то тут є у нас на постійній основі, припустимо, мотострілецька дивізія, є у нас тут і десантура, на сьогодні вона залишається, є і спецназ. Досить таки багато всяких "Штормів Z" – це ті, які кримінальні. Значна кількість територіальних військ, тому що все ж таки контрактники на нашому напрямку були досить таки сильно вибиті. Тобто такий своєрідний мікс із професіоналів, із мобілізованих, із тих, хто вже досить таки давно тут воює, але не має вже великого бажання продовжувати цю війну для себе", – пояснив Калашніков.

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