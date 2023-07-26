За словами речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, тактична лінія особливо не змінилася.

Українські військові спростували заяви Міноборони РФ про окупацію трьох населених пунктів на північному сході країни, поблизу Куп'янська.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася", – сказав у коментарі CNN речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, відповідаючи на запитання про втрати.

Раніше російське Міноборони повідомляло, що окупаційні війська змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів і взяли під контроль село Сергіївку. Тоді у російському міністерстві зазначали, що просування російської армії склало до 4 кілометрів по фронту і до 2 кілометрів углиб українських позицій.

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За даними ресурсу Deep State, окупанти змогли захопити під свій контроль села Надія, Сергіївка та Новоєгорівка.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Російські війська продовжують штурмові дії на Куп'янському напрямку. Зокрема, раніше у ЗСУ зазначали, що окупанти зібрали тут понад 100 тисяч солдатів. 17 липня у ЗСУ повідомили, що ворог перейшов у наступ на Куп’янському напрямку. На думку військових аналітиків, головною метою є відволікти резервів українських військ з-під Бахмута та півдня, аби стримувати дії ЗСУ на цих ділянках.

У британській розвідці зазначали, що російська пропаганда намагається заявити про великий наступ окупантів на Куп'янському напрямку задля того, щоб відвернути увагу від ситуації на фронті в районі Запоріжжя, яка є для окупантів невтішною.

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