Гарантії з безпеки діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.

Україна розпочне перемовини зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій вже наступного тижня.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram-каналі. Єрмак зауважив, що ця домовленість діятиме до набуття Україною членства в НАТО, що є "найнадійнішою гарантією безпеки".

"Поки в нашій країні триває війна і ми не можемо приєднатися до НАТО, наша держава має заручитись надійними гарантіями на перехідний період", - наголосив він.

Керівник ОП додав, що результатом роботи міжнародної робочої групи, яку він очолює спільно з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом фог Расмуссеном, вже стала Спільна декларація, ухвалена керівниками держав Великої Сімки і України у Вільнюсі.

"До цієї Декларації вже приєдналися більше десятка інших країн, і майже кожного тижня приєднуються нові держави", - зауважив Єрмак.

Він додав, що з учасниками Декларації Україна укладе систему двосторонніх договорів, що міститимуть конкретні гарантії безпеки.

"Зараз ми працюємо над двосторонніми угодами з кожним з цих партнерів. Зі Сполученими Штатами починаємо перемовини вже наступного тижня", - написав керівник ОП.

Єрмак пояснив, що безпекові гарантії для України являтимуть собою конкретні та довготривалі зобов’язання, що забезпечать здатність України "перемагати зараз та стримувати російську агресію у майбутньому".

"Це будуть чітко описані формати та механізми підтримки. Йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції й покарання агресора", - додав він.

Керівник ОП наголосив, що гарантії безпеки – це важлива передумова для відновлення та розвитку громад, регіонів та всієї України.

Гарантії безпеки для України

11 липня лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов. Зокрема, у майбутньому країни-члени повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і безпеки та приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.

12 липня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив, що лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію безпекової підтримки України. До неї можуть приєднатися усі країни, які бажають взяти зобов'язання щодо надання гарантій безпеки Києву.

Кожна з країн "Великої сімки" окремо починає переговори з Україною, аби надати офіційного статусу - через двосторонні безпекові зобов'язання і заходи - постійній підтримці України, оскільки вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює економіку, захищає своїх громадян і прагне інтеграції з євроатлантичною спільнотою.

Згодом Зеленський заявив про початок процесу підготовки укладання договорів з союзниками щодо гарантій безпеки для України. Крім того, як зазначив президент, готується зміст для роботи Ради Україна-НАТО.

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