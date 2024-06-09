Українська військова авіація вперше за час війни вразила цільна території РФ.

"Хоча оцінка збитків все ще проводиться, але вже підтверджено пряме попадання", - повідомило Sky News українське військове джерело.

Джерело уточнило, що сьогодні в районі Бєлгорода було обстріляно "російський командний вузол".

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Видання зазначило, що поки не зрозуміло, який тип боєприпасу використовували для удару, тобто чи була це західна зброя.

На умовах анонімності військове джерело видання сказало: "Місія ВПС України завдала удару по російському командному вузлу в Бєлгороді".

Як зазначило видання, це перший боєприпас ЗСУ, запущений із повітря по цілі на території РФ.

Українське військове джерело також додало, що вчора ввечері ЗСУ завдали "скоординованого удару" по російському десантному кораблю, який нещодавно перейшов в Азовське море з Чорного.

За словами джерела, це судно стало п'ятим із семи десантних кораблів класу "Ропуча", які були потоплені або "приведені в непридатність" унаслідок атак ЗСУ.

"Цей успішний удар показує росіянам, що вони не можуть вільно діяти ні в Чорному морі, ні на сході", - додало джерело.

За словами джерела, російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і вантажів в окупований Маріуполь для подальшого транспортування на лінію фронту.

"Запобігаючи постачанню російських боєприпасів і ключових військових матеріалів, цей удар безпосередньо підтримає українські війська в їхній тривалій боротьбі", - прокоментувало джерело.

Дозвіл на використання західної зброї

Нещодавно влада США і Франції дозволила ЗСУ використовувати свою зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії, звідки російські окупанти здійснюють напади на Україну.

Згідно з новими вказівками, схваленими президентом Джо Байденом, американські боєприпаси можуть бути використані на російській території для захисту міста Харкова.