У Міноборони РФ заявили, що завдали удару по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

У російському Міністерстві оборони цинічно пояснили масований ракетно-дроновий удар по українських містах цієї ночі, внаслідок якого є численні руйнування цивільної інфраструктури, загиблі та поранені.

Представники країни-агресора заявили, що нібито завдали удару по "підприємствах військово-промислового комплексу України".

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України, що виготовляють комплектуючі вироби для ракетного озброєння, а також виробляють боєприпаси і вибухові речовини", - заявили в російському Міноборони.

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При цьому додали, що нібито "мети удару досягнуто", і "всі призначені об'єкти уражено".

Нічна атака РФ по Україні - що відомо

За вечір 25 липня та ніч 26 липня росіяни атакували Україну 235-ма засобами повітряного нападу. Основним напрямком атаки була Дніпропетровщина, також під масованим ударом був Харків та Суми.

Унаслідок атаки в Дніпрі та районі загинули троє людей і шестеро постраждали. У Кам'янському Дніпровського району вогнем повністю знищено торговий центр "Епіцентр".

Також росіяни три години били по Харкову керованими авіабомбами, балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Постраждали п'ятеро людей, серед яких - троє рятувальників.

Також унаслідок ворожого удару частина Сум і району залишилася без світла. Нардеп Олександр Качура повідомив, що в Сумах безпілотник вдарив по будівлі обладміністрації.

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