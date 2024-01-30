Водночас за минулу добу на лівобережжі поменшало на понад 70 окупантів.

На одному з напрямків російська армія поновила бомбардування з літаків.

Як повідомляють у Силах оборони півдня України, окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та поновили скиди з авіації.

Зокрема, протягом бойової доби (з 7:00 до 7:00) ворог завдав два авіаційні удари із застосуванням 12 керованих авіабомб по населених пунктах Бериславу, Шляховому, Козацькому, Новобериславу та Новокаїри на Херсонщині.

Також противник продовжує масований дроновий терор мирного населення прифронтових регіонів. Зафіксовано застосування росіянами 55 FPV-дронів, ударного БпЛА типу "Ланцет". Також загарбники скинули з БпЛА інших модифікацій 16 осколкових боєприпасів з уражаючими функціями. Під ці удари попали населені пункти Херсонщини - Миколаївка, Золота Балка, Дніпровське, Берегове, Кринки, Тягинка, Михайлівка, Новокаїри та Садове.

Також окупанти двічі накрили артилерійським вогнем Херсон та населені пункти області - Придніпровське, Антонівку, Садове, Новокаїри, та на Миколаївщині - Куцурубську громаду. Внаслідок артобстрілів ворога загинула цивільна особа, ще одна людина постраждала. Пошкоджено приватний будинок та лінію газогону.

Йдеться, що ворог намагається вибити підрозділи ЗСУ із закріплених плацдармів на лівобережжі Дніпра. У зв’язку з цим агресор вдався до штурмової активності та за минулу добу здійснив вісім штурмів, але зазнавши втрат в живій силі та техніці, відійшов на свої попередні позиції.

"Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його позиціях і тилах", - наголошують у Силах оборони.

За минулу добу отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 72 окупантів, дві гармати, два човни, два розвідувальні БпЛА "Суперкам" та одиниці автобронетехніки. Наразі щодо втрат противника триває дорозвідка.

Окрім того, йдеться, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває п’ять кораблів ворожого флоту, серед яких – два ракетоносії споряджені 8 ракетами типу "Калібр". В Азовському морі - один російський корабель.

Ситтуація на півдні - останні новини

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що відбувається на фронті. Вона зазначила, що будь-яка бойова робота в інформаційному просторі висвітлюється дуже обмежено, але можна констатувати, що ЗСУ на лівобережжі мають результати - розширення плацдармів.

На лівобережжі дуже багато ворожих підрозділів, вони набагато краще укріплені, ніж українські захисники, та мають відповідне тилове підґрунтя, яке може їх убезпечувати. В українських захисників там за спинами – Дніпро.

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