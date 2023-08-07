Президент вкотре наголосив, що російські окупанти мають покинути нашу територію.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи контрнаступ українських військ, заявив, що Україна не планує переносити війну на територію Росії. Він наголосив, що це ніколи не було метою, оскільки Україна звільняє лише власні території.

"Росія, на відміну від нас, може закінчити цю війну швидше, без зайвих жертв. Щоб вони думали не про наших, а про непотрібні жертви своїх військових. Вони мають залишити нашу територію. Україна не збирається продовжувати війну на території Російської Федерації, це ніколи не було нашою метою. Ми звільняємо лише власні території. Їм є куди повернутися. А нам ні. Їм є куди йти, а нам – ні. Бо це наша єдина земля", – заявив він в інтервʼю латиноамериканським ЗМІ, пише аргентинське виданя La Nacion.

Також Зеленський прокоментував контрнаступ українських військ. Він наголосив, що хоча операція йде повільніше, ніж комусь би хотілося, ініціатива в руках України.

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"Контрнаступ ускладнений. Прогрес, мабуть, повільніший, ніж дехто хоче або собі уявляє. Все це другорядні речі. Тому що на одних ділянках фронту є міни, а на інших є інші ускладнення... Про це можна говорити довго. Про напрямки, про те, що правильно, а що ні. Але контрнаступ – це наступ армії, а не відхід. І це важливий позитивний аспект. Ініціатива в руках України. Дуже важко так довго боротися. Абсолютно зрозуміло. Це дуже важко, коли тобі не вистачає певної зброї. Все це дуже важко, тому що це війна. І я тільки знаю, що нам важко, а росіянам важче. В наших очах – втома, але в їхніх очах є страх, і це дві різні речі. Доведеться потерпіти. Що я можу сказати? Ми повинні бути терплячими, якщо хочемо перемогти. І ми цього хочемо", – резюмував президент.

Війна в Україні: актуальні новини

Президент Зеленський попередив Росію, що якщо та продовжить блокувати Чорне море та обстрілювати українську територію, до кінця війни РФ може залишитися без кораблів. Він наголосив, що Україна відповідатиме на подібні дії окупантів, що є справедливим захистом наших інтересів.

Водночас на фронті триває контрнаступ українських військ, який ворог всіма силами намагається зупинити. Росіяни вкотре вдалися до використання забороненої хімічної зброї. Як повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, сталося це у Запорізькій області.

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