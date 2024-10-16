У дослідженні враховували загиблих на полі бою, а також на догоспітальному етапі евакуації.

Основною причиною загибелі російських військових у війні проти України стали вибухи - на травми від них припадає 74,5% від загальної кількості смертей. Про це йдеться в дослідженні військових лікарів, опублікованому у "Військово-медичному журналі", звернула увагу "Вёрстка".

Автори проаналізували дані про смертельні травми, отримані військовослужбовцями в умовах бойових дій. У дослідженні враховувалися загиблі на полі бою, а також на догоспітальному етапі евакуації. У статті безпосередньо не згадується війна в Україні, проте дослідники пишуть про травми від ракет M30A1, які зараз використовуються ЗСУ.

На другому місці серед смертельних травм - вогнепальні поранення зі стрілецької зброї, від них гинуть 14,7% російських військових. У більшості випадків (83,7%) це поодинокі поранення.

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Ще 4,3% смертей припадає на термічні травми, стільки ж - на тупі травми. Є й випадки загибелі від колото-різаних ушкоджень, асфіксії, утоплення, отруєння та загострення захворювань - інфаркту міокарда, серцевої недостатності, геморагічного панкреонекрозу та інших.

Найбільше уражень припадає на голову і груди (52% і 48,5%, відповідно), а також на нижні кінцівки (35,7%). Автори відзначають зростання смертності військових від поєднаних (коли уражено кілька систем органів) травм. Вони пояснюють це збільшенням потужності та вражаючої здатності використовуваної в "сучасному конфлікті" зброї, зокрема, ракет M30A1, випущених системою залпового вогню HIMARS.

Війна в Україні - втрати РФ

Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення станом на 16 жовтня серед особового складу становили близько 672 тисяч 850 осіб.

Як повідомив Генштаб Збройних сил України, минулої доби наші захисники ліквідували 1 тис. 450 російських окупантів. За відомостями Генштабу, також знищено чимало ворожої техніки.

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