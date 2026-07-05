Ніде сховатися: Україна перетворила Крим на гігантську мишоловку, – NYT

Російська система оборони була створена для традиційних ракет і літаків, а не для флоту безпілотників.

Географічне положення Криму робить його безцінним військовим об’єктом, але також і вразливою ціллю. Останніми тижнями Україна активізувала атаки, намагаючись перерізати життєво важливі лінії постачання півострова, перетворюючи його на "гігантську логістичну мишоловку", пише The New York Times

Згідно з аналізом супутникових знімків та перевірених відеозаписів, минулого місяця атаки були спрямовані на мости та дороги. ЗСУ також уразили системи ППО та радіолокаційні станції по всьому півострову й завдали ударів по енергосистемі та запасах палива, що спричинило відключення електроенергії та позбавило російські війська ресурсів.

Аналітики зазначають, що це змусило частину російських сил на південному фронті перейти до оборонних операцій.

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Вразливе становище

У перші роки війни спроби завдати удару по Криму були обмежені наявним на той момент озброєнням. Однак тепер українці заявляють, що можуть завдати збитків, потенційно достатніх, щоб повернути Москву за стіл переговорів, пише NYT.

"У Криму ніде сховатися. Українці здатні вразити будь-яке місце, де є зенітна гармата, логістичний центр, аеродром або штаб", – сказав генерал-лейтенант Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі.

Удари по російських системах ППО та логістиці

Лише в червні Україна заявила про нанесення ударів по 31 системі ППО та радарах.

Ці атаки виявили значні вразливості в російській системі оборони, яка була створена для традиційних ракет і літаків, а не для флоту безпілотників.

Після ослаблення ППО Україна перейшла до атак на лінії постачання. Після ударів по кораблях і зупинки поромного сполучення Росія тепер повністю залежить від вузьких сухопутних і мостових коридорів. Українські сили намагаються їх перекрити.

При цьому атаки на мости перетворилися на гру в "кішки-мишки": Росія поспішає відновлювати пошкодження, а Україна завдає нових ударів, зазначає видання.

Катерина Степаненко, аналітик Інституту вивчення війни, заявила, що російські війська дедалі частіше намагаються протидіяти ударам українських безпілотників, патрулюючи важливі південні маршрути за допомогою безпілотників і перехоплювачів.

"Але їм потрібна більш мобільна протиповітряна оборона, щоб пом’якшити наслідки українських ударів", – сказала вона.

Потрібні тижні й місяці

Українські командири очікують, що російські війська адаптуються, але заявили, що, у свою чергу, змінять свою тактику.

"Адаптація може зайняти дні, тижні або місяці, але ми постійно знаходимо нові способи нанесення ударів у будь-якому напрямку, на будь-якій глибині, використовуючи будь-які наявні у нас ресурси", – сказав Артем Беленков, начальник штабу 412-ї бригади безпілотних систем України.

Водночас, хоча атаки змусили російські війська в деяких районах зайняти оборонну позицію, військові аналітики попереджають, що для зниження боєздатності Росії до такого рівня, що їй, можливо, доведеться відступити з позицій на півдні України, можуть знадобитися тижні або місяці.

Проте ослаблена енергосистема Криму "оголила системну вразливість півострова", – сказав енергетичний аналітик Геннадій Рябцев.

За його словами, українські атаки мали кумулятивний ефект, загрожуючи перетворити півострів на "гігантську логістичну мишоловку".

Війна в Україні – новини

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський привітав президента Дональда Трампа та всіх американців із Днем незалежності, також лідери обговорили поточну ситуацію у війні.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", – написав Зеленський.

Також раніше аналітики заявили, що кількість дронів Shahed, якими Росія атакує Україну, зменшилася після піку на початку червня. Це може бути наслідком більш ефективної роботи української ППО.

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