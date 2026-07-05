Мінус 8 підстанцій, літаки та світло: ЗСУ влаштували Криму найтемнішу ніч року

Послідовні та скоординовані удари українських сил протягом останнього року призвели до суттєвого погіршення стану енергосистеми окупованого Кримського півострова.

Тривала кампанія Сил оборони України з ураження військових, логістичних та енергетичних об'єктів в окупованому Криму призвела до критичного дефіциту потужностей та майже повного зникнення зовнішнього вуличного освітлення на півострові в нічний час. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окрім виведення з ладу ключових електропідстанцій, українські військові за допомогою безпілотних систем успішно атакували залізничну інфраструктуру та військові аеродроми, знищивши та пошкодивши техніку й ангари зберігання ударних БПЛА.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), послідовні та скоординовані удари українських сил протягом останнього року призвели до суттєвого погіршення стану енергосистеми окупованого Кримського півострова. Прямим наслідком цієї кампанії стало практично повне відключення або відсутність зовнішнього вуличного освітлення в містах та на автошляхах Криму в темну пору доби через необхідність економії та руйнування генеруючих і розподільчих потужностей.

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Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив, що внаслідок масштабної атаки, здійсненої 3 липня 2026 року, було уражено цілу мережу критично важливих об'єктів енергопостачання та газотранспортної системи. Серед них:

Електропідстанції: "Тарханкут", "Випасне", "Білогірськ", "Саки", "Таврія", "Миколаївка", "Старий Крим" та "Західно-Кримська".

Факт успішного вогневого ураження та масштабних пожеж на цих локаціях офіційно зафіксували супутникові системи моніторингу теплових аномалій NASA FIRMS.

Паралельно з деенергетизацією півострова Служба безпеки України та Сили оборони реалізували черговий етап операції з нейтралізації російської авіації. За офіційними даними, повторного потужного удару було завдано по військовому аеродрому в місті Саки. В результаті атаки задокументовано пошкодження:

7 літаків ПКС РФ (зокрема багатоцільових винищувачів Су-30СМ, Су-30 та фронтових бомбардувальників Су-24); 7 захисних ангарів, де базувалася вказана авіатехніка.

Окрім цього, на військовому аеродромі Гвардійське українські безпілотники уразили два спеціалізовані ангари, які окупаційні війська використовували як склади для зберігання та обслуговування дронів-камікадзе типу "Shahed". Руйнування та пошкодження цих капітальних споруд чітко верифіковані на свіжих супутникових знімках, оприлюднених 3 липня.

Згідно зі зведеннями Генерального штабу ЗСУ, вогневий вплив було поширено й на транспортні вузли та системи забезпечення ворога. Зокрема, зафіксовано успішні влучання по залізничному мосту, що пролягає через Червоногвардійський канал, який відігравав важливу роль у залізничній логістиці військових ешелонів РФ.

Також у ході операції було знищено або критично пошкоджено:

Станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) в районі населеного пункту Артемівка; Об'єкт підрозділу радіоелектронної розвідки (РЕР) збройних сил РФ, розташований безпосередньо у Севастополі.

Ці кроки системно зменшують бойовий потенціал армії окупантів на південному театрі воєнних дій. Як підсумував Президент України Володимир Зеленський, Росія послідовно втрачає свій вплив та перевагу в акваторії Чорного моря, що підтверджується оновленою картою знищеного та виведеного з ладу корабельного складу Чорноморського флоту РФ.

Ситуація в окупованому Криму

Сили оборони України наразі не завершили повну логістичну ізоляцію окупованого Кримського півострова, проте суттєво обмежили та ускладнили можливості для ворожих перевезень. Як повідомляє видання Liga.net із посиланням на Представництво президента України в АР Крим, українська армія реалізує стратегію послідовного й контрольованого тиску на логістичну систему окупантів, здійснюючи регулярні удари по об'єктах військового забезпечення, паливній та енергетичній інфраструктурі.

У відомстві підкреслили, що попри передчасність заяв про тотальне відсікання Криму, транспортні комунікації для російського угруповання наразі є максимально ускладненими. ЗСУ продовжують планомірно нарощувати вогневий вплив на ключові вузли забезпечення російського контингенту.

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