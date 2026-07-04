Росія почала запускати менше 'Шахедів', і на це є причина, – аналітик

Росіяни, мабуть, вирішили, що класичні "Шахеди" вичерпали себе, і настав час переходити на реактивні версії.

Кількість дронів Shahed, якими Росія атакує Україну, останнім часом почала зменшуватися. Це може бути реакцією на підвищення ефективності української ППО, вважає OSINT-дослідник Cyrus.

"Кількість російських БПЛА зменшується. Українські заходи протидії, здається, є ефективними", – пише аналітик, публікуючи інфографіку з кількістю задіяних дронів за днями.

На графіку видно, що після піку на початку червня загальна статистика пішла вниз.

Відео дня

Cyrus зазначає, що загальна кількість збитих російських ударних БПЛА зростає, а великомасштабні атаки стали рідшими – інтервал між ними тепер перевищує два тижні.

Разом з тим аналітик констатує, що разом зі зниженням кількості використаних дронів у другій половині червня помітно знизився й відсоток їх перехоплення українською стороною.

Cyrus вважає, що це пов’язано з тим, що росіяни все частіше використовують реактивні версії "Шахедів". Їх поки що небагато, але перехопити їх складніше.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, з початку 2025 року в результаті російських ударів знищено та пошкоджено вже понад 200 локомотивів української залізниці. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, кожна така атака призводить до значних збитків.

Також ми повідомляли, що Росія дедалі частіше цілеспрямовано атакує українські автозаправки, склади та цивільні об’єкти з горючими матеріалами. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що такі удари практично не впливають на військову логістику, оскільки ЗСУ використовують власні канали заправки, а головна мета противника – створити "картинку пожеж" для російського телебачення.

Вас також можуть зацікавити такі новини: