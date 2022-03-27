Телемарафон-концерт об'єднає понад 20 країн світу.

Сьогодні розпочнеться Міжнародний благодійний телемарафон-концерт на підтримку України.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України в Telegram.

"27 березня о 18:30 за київським часом розпочнеться Міжнародний благодійний телемарафон-концерт, який об'єднає понад 20 країн світу та збере понад 50 учасників", - йдеться у повідомленні.

Трансляція ефіру здійснюватиметься з Варшави, на базі польського телеканалу ТVР. Крім цього, ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з багатьох країн світу.

На площах багатьох великих міст і столиць світу буде організований перегляд телемарафону. Зокрема, на вулиці вийдуть жителі Берліна, Лондона, Мілана, Праги, Братислави, Торонто, Амстердама, Малаги, Тель-Авіва, Відня, Варшави, Клуж-Напоки, Стокгольма і Талліна.

Також учасники безпосередньо на місцях зможуть підтримати Україну, відправивши донати на розв'язання гуманітарних проблем, викликаних військовим вторгненням РФ в Україну, придбавши сувенірну продукцію.

Війна проти України: