Захисники влучно знищили техніку та позиції російських окупантів.

Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили важку техніку окупантів.

Атаки зафіксували з повітря, а відео роботи воїнів з'явилося у Facebook бригади.

На кадрах видно кілька потужних ударів українських захисників по техніці та позиціях загарбників. У бригаді пообіцяли, що невдовзі буде продовження цього "серіалу".

"Чергові прихильники Кобзона зіграли головну роль в новій серії "Пункт призначення" і "розлетілися" до нього на концерт. Авторський колектив блискавичного сценарію - військові 30-ки. Приємного перегляду. До нових серій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ вперше у війні з РФ успішно застосували Starstreak, який вражає цілі трьома кінетичними дротиками.

А на Луганщині український десантник знищив командно-спостережний пункт РФ одним пуском із ПТРК.

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