За словами Дмитра Плетенчука, окупанти намагаються зберегти бодай номінальну присутність хоча б у Чорному морі.

РФ випускає свої підводні човни в Чорне море, аби позначити власну присутність. Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що окупанти намагаються зберегти бодай номінальну присутність хоча б у Чорному морі, при цьому Азовське море російські кораблі залишили повністю. Плетенчук пояснює це тим, що його максимальна глибина становить 15 метрів, отже там "підводним човном не розженешся", і навіть у надводному положенні підводному кораблю в Азовському морі буде затісно.

"А в Чорному морі глибина дозволяє в принципі бути присутніми. От вони намагаються цю присутність демонструвати у такий спосіб. Виходити надводними човнами в них бажання особливого нема", - підкреслив Плетенчук. Відео дня

Бої за Чорне море - останні новини

Нещодавно спецпризначенці ГУР України здійснили рейд на Кінбурн. Російські загарбники зазнали нових втрат.

Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон" та "Терор" у складі спецпідрозділу "Тимура". Її проводили у взаємодії з Військово-морськими силами та іншими складовими Сил безпеки й оборони.

Кінбурнська коса розташована у Миколаївській області, вона частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману.

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