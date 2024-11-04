Раніше повідомлялося, що корейців почали заводити на бойові позиції у Курській області.

ЗСУ вперше завдали вогневого ураження по військах Північної Кореї, які прибули на територію Курської області. Цю інформацію виданню Financial Times підтвердив співрозмовник в українській розвідці.

Про удар по солдатах Північної Кореї вранці у понеділок повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. "Високопоставлений представник української розвідки" підтвердив FT цю інформацію, але відмовився надати додаткові подробиці. Він сказав, що це дійсно сталося саме в Курській області.

Як зазначає FT, раніше українські офіційні особи та військові аналітики піднімали питання щодо якості та боєздатності північнокорейських військ, більшість з яких описується як недосвідчені солдати низького рангу.

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"Ми скоро дізнаємося, наскільки добре вони можуть битися", - сказав один із чиновників у понеділок.

Війська КНДР у війні проти України

Як писав УНІАН, за даними ГУР, в останній тиждень жовтня Росія перекинула поближче до кордонів України понад 7 тисяч солдатів армії КНДР. Корейців озброїли, зокрема, 60-мм мінометами та автоматами АК-12.

Днями командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади "Айдар" Станіслав Бунятов повідомляв, що північних корейців почали заводити на бойові позиції в Курській області. Однак наразі ще нічого не відомо про їхні бойові якості.

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