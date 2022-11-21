Поки невідомо, чи "світять" українській армії балістичні ракети саме ізраїльського виробництва.

Якщо влада Ірану почне постачати РФ балістичні ракети, то армія України може отримати нову військову допомогу.

Після початку поставки іранських ракет російській стороні, українській армії можуть передати високоточні балістичні ракети, розповів голова Ради з нацбезпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час форуму в Бахрейні, повідомляє 9 канал, посилаючись на відомості державної медіакорпорації "Кан".

Водночас невідомо, чи йдеться про передачу Україні балістичних ракет ізраїльського виробництва.

Відео дня

Варто зазначити, що раніше низка країн-партнерів України, зокрема, США, Великобританія, Канада і держави-члени ЄС передали Києву озброєння для боротьби з повномасштабною агресією з боку Росії.

У жовтні прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід сказав, що його країна не постачатиме Україні озброєння.

Військова допомога РФ від Ірану під час війни з Україною - найважливіші новини

Росія отримала від іранської сторони різні безпілотники, зокрема, дрони-камікадзе і вже не раз атакувала ними українську територію. Станом на кінець жовтня у нашій країні ліквідували понад 300 іранських безпілотників-камікадзе.

На початку листопада ЗМІ дізналися, що Іран готує передачу Росії для використання у війні проти нашої країни близько тисячі додаткових одиниць зброї, в тому числі покращені балістичні ракети.

Американська влада пригрозила іранській стороні додатковими санкціями у разі поставок зброї РФ.

Пізніше радник Офісу президента України Олексій Арестович поділився, що згідно з чутками, які наполегливо ходять у дипломатичних колах, іранська сторона не дуже хоче передавати Росії далекобійні ракети. За його словами, Іран отримав "пропозицію, від якої складно відмовитися".

Вас також можуть зацікавити новини: