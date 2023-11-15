"Швидка" буде транспортувати поранених військовослужбовців зі стабілізаційного пункту до найближчого госпіталю.

Інвестиційно-промислова група "Смарт-Холдинг" передала 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка черговий спецавтомобіль "швидкої допомоги".

Про це повідомила СЕО холдингу Юлія Кір'янова, зазначивши, що "швидка" буде транспортувати поранених військовослужбовців зі стабілізаційного пункту до найближчого госпіталю. Це передбачено в комплектації авто, яке має необхідне обладнання для надання невідкладної допомоги. На придбання автомобіля швидкої допомоги компанія направила 650,5 тисячі грн.

Додатково Холдинг передав підрозділу видаткові медматеріали, які є найбільш затребуваними в наданні медичної допомоги при бойових пораненнях — фізрозчини для крапельниць, стерильні бинти та серветки.

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У компанії послідовно дотримуються переконання, що великий український бізнес має повністю підтримувати військовий опір держави — від цього залежить і збереження країни в цілому, і можливість відновлення її економіки зокрема.

"Робити все можливе, щоб уберегти наших військових на фронті — завдання для будь-якого відповідального громадянина, для будь-якого українського бізнесу. Ми в "Смарт-Холдингу" розуміємо це. Від початку Великої війни ми передали на фронт вже 130 швидких, направили на цей напрямок підтримки війська 84,5 млн грн. Але не збираємося зупинятися. Треба постійно підтримувати тих, хто бореться за перемогу для України", — зазначила генеральний директор інвестиційно-промислової групи "Смарт-Холдинг" Юлія Кір'янова.

Віна в Україні та "Смарт-Холдинг"

Всього після 24 лютого компанія направила на підтримку Сил оборони та гуманітарну допомогу понад 1,6 млрд грн. Холдинг зосередився на підтримці військових, медичних установ, а також жителів прифронтових регіонів України.

Зокрема, щоб забезпечити їх базові потреби в харчуванні, компанія передала 190 тисяч продуктових наборів. Ще 90 тисяч передали військовим підрозділам, які служать на передовій російсько-української війни.

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