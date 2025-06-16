Офіцер стверджує, що відбиваючи штурми росіян, коли дозволяє ситуація, українські захисники проводять і контратаки.

Росія, кидаючи в атаки своїх військових, відправляє їх на реальну смерть. Про це розповів офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький.

"На Покровському напрямку нічого не змінилося, кількість спроб противника, щоб прорвати нашу оборону, тримається на досить високому рівні. Але, розбиваючи лоб об нашу оборону саме на Покровську, загарбник почав більше штурмувати у напрямку Новопавлівки. Всі ходи окупантів ми бачимо наперед, відстежуємо всі їхні пересування та накопичення. На цій ділянці фронту ЗСУ зі своїми задачами справляються", - сказав він в етері Еспресо.

Військовий стверджує, що відбиваючи штурми росіян, коли дозволяє ситуація, українські захисники проводять і контратаки.

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"Атаки окупантів я б назвав тупими, тому що вони абсолютно не шкодують свого особового складу, це ми вже не раз бачили. Вони своїх вояк реально відправляють на смерть. І в цьому різниця між проведеннями військової операції з нашого боку та ворога, тобто це безжалісне відношення в армії РФ до своїх солдатів та офіцерів", - пояснив він.

За його словами, кількість знищених загарбників завжди збільшується з інтенсивністю атак. Переважно йдуть невеликі ворожі групи по 2-4 солдата без техніки, які можуть пересуватися на мотоциклах або мопедах.

Цехоцький також розповів про слабку підготовку особового складу противника. На його думку, це свідчить про те, що РФ пришвидшеними темпами забирає російських військових із навчальних центрів, щоб скоріше поповнити підрозділи для штурмів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

У зоні відповідальності Бригади НГУ "Рубіж" російські окупанти активізували свої наступальні дії, попутно застосовуючи хімічну зброю.

Зазначалось, що у ворога в оперативному тилу є резерви - до двох повноцінних рот (до 250 осіб), яких у будь-який момент можуть відправити на штурми.

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