Одною з особливостей катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність.

До складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України сьогодні введено малий броньований артилерійський катер "Буча".

Як повідомили у Міністерстві оборони України, головне його призначення: патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах; захист важливих об’єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України; протидія імовірним висадкам десантних засобів противника.

Своєю чергою Армія Інформ зазначає, бронекатер успішно пройшов усі етапи заводських та державних випробувань. На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника.

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"Одна з особливостей цього катера є його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника. Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс", - підкреслює видання.

Катер "Буча": що відомо

МБАК "Буча" – малий броньований артилерійський катер створений у рамках проєкту 58155 (шифр "Гюрза-М"). Він був спущений на воду у вересні 2021 року і до цього часу перебував на державних випробуваннях.

Малі броньовані артилерійські катери проєкту 58155 - тип малих броньованих артилерійських катерів спроєктований "Дослідно-проєктним центром кораблебудування" (м. Миколаїв). Катери почали надходити на озброєння ВМС України наприкінці 2015 року. Їх використання передбачалось у Азовському морі.

У 2022 році всі ракетні катери проекту 58155 "Гюрза-М", які входили до складу Азовської флотилії, були захоплені збройними силами Російської Федерації внаслідок російського вторгнення в Україну. Станом на червень 2022 р. у складі ВМС України перебувало лише три з восьми ракетних катерів даного типу.

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