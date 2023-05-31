Попри всі зусилля та залякування окупантам не вдалося змусити населення окупованої Херсонщини до взяти участь у так званому "праймеріз".

Місцева влада готується до звільнення лівобережжя Херсонської області та запасає гуманітарну допомогу для мешканців цих територій, що наразі поки окуповані росіянами.

"Зараз всі активно готуємось до звільнення лівобережної частини Херсонщини. Розуміємо, що там гуманітарна підтримка наших людей буде потрібна у дуже великих обсягах. Ми бачимо, що там складна ситуація. Там немає голоду, але є проблема з медикаментами, з доступом до медичних послуг. І так само розуміємо, що орки як правило залишають за собою, коли їх виб’ють, все пограбоване та зруйноване", - сказав на брифінгу перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він зазначив, що треба буде швидко все відновлювати, в першу чергу, організувати людям доступ до медичних послуг.

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"Над цим працюємо максимально, щоб вже зараз сформувати потребу, яка буде нам необхідна для лівобережної частини Херсонщини", - підкреслив він.

Щодо ситуації на окупованих територіях перший заступник голови Херсонської облради сказав, що попри всі зусилля та залякування окупантам не вдалося схилити на свою сторону населення і змусити взяти участь у так званому "праймеріз".

"Стосовно всього цього театру абсурду, який окупаційна влада називає "праймеріз": все було так само "феєрично" як вони проводили "референдум" на Херсонщині. Найбільш цікаво і важливо, що вони дозволяли приймати участь в "праймеріз" навіть по паспортах громадянина України", - зазначив Соболевський.

Він нагадав, що загарбники проводили на лівобережжі примусову паспортизацію, вчиняючи тиск на людей.

"Але незважаючи на всі їх зусилля кількість людей, які отримали паспорти РФ була незначна. Тому вони були змушені дозволити людям, які виявили бажання приймати участь в цих "праймеріз", навіть по паспортам України це робити. Кількість людей, які прийняли в цьому участь насправді мінімальна. Те, що вони робили для пропагандистської картинки - переважно це колаборанти, це їх члени родин, які нібито приходили на цей "праймеріз" і там щось голосували, обирали кандидатів від "Єдиної Росії". Більшість населення намагалися триматися від цього подалі", - сказав Соболевський.

За його словами, були й факти, коли людей примушували приймати участь, залякували, і це робили, в першу чергу, місцеві колаборанти-гауляйтери.

"Вони погрожували людям, що прийдуть військові, приїде ФСБ, що будуть арештовувати за проукраїнську позицію… А враховуючи що населення у нас там в дуже складному психологічному стані, вони постійно під тиском, постійно залякані, то там частково це мало ефект. Але в цілому невелика кількість людей прийняла участь у цьому шоу", - зауважив Соболевський.

Він також відзначив окремо освітян Херсонської області.

"Стосовно наших педагогів – це особливе питання, тому що це так само наш фронт – освітній і непереможний. Тому що окупаційна влада дуже значні зусилля прикладала, щоб запустити на Херсонщині освітній процес за російськими стандартами, щоб відкрити якомога більше освітніх закладів, щоб в них було якнайбільше вчителів. І от завдяки масовій патріотичній позиції педагогів і, в першу чергу, керівників цих закладів їм це не вдалося. Вони на 1 вересня змогли відкрити менше 100 закладів, більшість з яких була некомплектом", - наголосив Соболевський.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, раніше Соболевський повідомив, що зрадники України на окупованій частині Херсонської області намагаються перевестися на роботу на територію Росії, проте отримують масові відмови.

У травні окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне проводились масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів.

При цьому спостерігалась зміна підходу до процесу примусової паспортизації на більш агресивну модель.

Загарбники "вигадали" метод пришвидшення паспортизації на ТОТ – зумисно псували документи українців. Неофіційне розпорядження на ці варварські дії видала окупаційна "адміністрація" тимчасово загарбаної частини Херсонщини.

Пізніше стало відомо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області окупаційна адміністрація організовує проведення праймеріз від "Єдиної Росії" з метою визначення "єдиного кандидата від регіону".

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