Неофіційне розпорядження на такі дії видала окупаційна "адміністрація" на захопленій частині Херсонщини.

На Херсонщині росіяни для пришвидшення паспортизації на ТОТ зумисно псують документи українців.

"Загарбники "вигадали" метод пришвидшення паспортизації на ТОТ – зумисно псують документи українців. Неофіційне розпорядження на ці варварські дії видала окупаційна "адміністрація" тимчасово загарбаної частини Херсонщини", - пише Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що спостерігається зміна підходу до процесу паспортизації на більш агресивну модель.

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"Окупанти надають російському паспорту статус документа для "виживання" – від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили. У ЦНС додають, що Кремль дедалі сильніше тисне на своїх маріонеток, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації", - йдеться у повідомленні.

Насильницька паспортзація українців - що відомо

Російська Федерація змушує українців отримувати свої паспорти на тимчасово окупованих територіях. В Офісі українсьокго омбусмена наголошують, що це свідчить про абсолютне насильство загарбників над громадянами України.

Відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області темпи російської паспортизації дуже низькі, тому російські загарбники вводять все нові заходи тиску на місцеве населення з метою поліпшення ситуації. Гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький зобов'язався до 9 травня забезпечити повну паспортизацію на цій території.

На тимчасово окупованій території Херсонщини ситуація для українців також "дуже складна", заявив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Окупанти тиснуть на місцевих жителів зокрема й примусовою "паспортизацією". У тому числі, мешканцям обмежуть доступ до медичних послуг - окупнати говорять людям, що якщо не буде паспорту, не буде полісу обов'язкового медичного страхування російського зразка, щоб потрапити до лікаря.

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