За попередньою інформацією, також спрацювали сили ППО. Інформація щодо постраждалих людей з‘ясовується.

Російські окупанти вранці 15 жовтня обстріляли Запоріжжя. У регіоні наразі знову оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ракетна атака ворога по обласному центру", - зазначив посадовець.

Відео дня

Своєю чергою секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв розповів, що постраждали об‘єкти інфраструктури. Інформація про постраждалих і руйнування - уточнюється.

"Рашистські терористи знову розбудили місто своїми клятими ракетами. Постраждали об‘єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих людей з‘ясовується. За попередньою інформацією, також спрацювали сили ППО", - зазначив Куртєв.

Також відомо, що вночі 15 жовтня окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа.

Російські удари по Запоріжжю

Як відомо, останнім часом росіяни посилили обстріли Запоріжжя. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

10 жовтня стало відомо, що нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

11 жовтня російські загарбники випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина. А ввечері рашисти знову обстріляли Запорізьку область з РСЗВ та артилерії, загинуло семеро осіб і стільки ж травмовано.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Росія дуже боїться, що Збройні сили України можуть почати наступ на Запорізькому напрямку. Саме тому РФ завдає вогневих ударів по всьому напрямку, але наступати на Запоріжжя у неї немає сил.

Вас також можуть зацікавити новини: