Ворог здійснив пуски з акваторії Азовського моря. Також є загроза застосування дронів.

Російські окупаційні війська атакували Україну ракетами. У Повітряних силах підтвердили пуски, ймовірно, ракет Х-22.

Як зауважили в Повітряних силах ЗСУ, ракети прямують на північний захід. Проте курс може змінюватися.

Ворог здійснив пуски з акваторії Азовського моря. Там перебували чотири стратегічні бомбардувальники Ту-22м3. Уже повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі.

Відео дня

Станом на 01:56 22 червня 2023 року тривогу було оголошено в Києві та більшості областей України.

Незадовго до пусків ракет на Харківщині та Полтавщині лунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про загрозу використання балістичного озброєння окупантами. Крім того, там заявили про загрозу застосування росіянами БПЛА.

Оновлено 2:00: У Повітряних силах заявили про відбій ракетної загрози на Сході та Півдні України.

Оновлено 2:12: Станом на зараз тривога все ще триває на Сумщині та Чернігівщині. Вже декілька місяців відбій не оголошують у Луганській області та в Криму.

Оновлено 2:18: В Одеській області знову оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування "Шахедів" та закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Водночас у Чернігівській та Сумській областях оголосили відбій тривоги.

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Обстріли України

20 червня російські окупанти обстріляли рятувальників у Херсоні. Один із них загинув, ще вісім – поранено. Відомо, що співробітники ДСНС розчищали у місті мул.

У ніч проти 20 червня росіяни атакували Україну дронами. Ворог запустив 30 іранських дронів "Шахед", 28 з яких було знищено українською ППО. Крім того, окупанти били по Запоріжжю та околицях міста ракетами С-300.

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