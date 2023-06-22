Ворог намагається застосовувати нові тактики та вишукує способи, як обійти ППО.

Вночі ворог атакував Одещину дронами-камікадзе, є влучання.

Як зазначив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук, сьогодні була "шахедна ніч". За його словами, підрозділам Протиповітряної оборони вдалося знищити три "Шахеди".

"Нажаль є влучання, але воно не критичне", - сказав Братчук.

Керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ворог намагається застосовувати нові тактики та вишукує способи, як обійти українську ППО. Наразі українські військові "підбиваються підсумки" нічної атаки на Одещину, але відомо, що загиблих немає.

Атаки окупантів на Одесу

У ніч на 14 червня ворог завдав ракетного удару по Одесі чотирма крилатими ракетами "Калібр". Атака була з акваторії Чорного моря. Одна із них влучила у склад торгівельної мережі "Таврія", де сталася пожежа та значні руйнування. Троє співробітників складу загинули відразу, ще семеро зазнали поранень, кілька із них перебували у критичному стані. Вчора, 21 червня, стало відомо, що ще один чоловік помер від поранень у лікарні.

В іншій частині міста, на проспекті Шевченка, бів повітряний бій та через потужну вибухову хвилю сталися значні руйнування бізнес-центру, політехнічного університету, житлових будинків, закладів харчування. В результаті тут поранення отримали шість осіб.

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