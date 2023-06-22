Чергова атака росіян знову була націлена на приватний житловий сектор.

В ніч на 22 червня армія РФ знову поцілила ракетами по житловому сектору у Дніпропетровській області. Нагадаємо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, вночі росіяни запустили по наших територіях ракети Х-22.

За словами голови ОВА Сергія Лисака, постраждав Криворізький район. Чиновник уточнив, що внаслідок теракту росіян пошкоджено 10 приватних будинків, а також господарська споруда, гаражі та авто.

"Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне - минулося без жертв", - уточнив він.

Лисак повідомив, що рятувальники все ще працюють на місцях "прильотів" та показав велику вирву, яка утворилася біля одного з будинків українців через удар росіян.

Вночі прилетіло по Чонгарському мосту біля Криму

Нагадаємо, що вночі українська армія також завдала удару по окупантах, проте, на відміну від ворога, сконцентрувалася на знищенні військово-важливих об'єктів для армії РФ.

За попередніми даними, наші бійці вдарили британськими ракетами Storm Shadow по Чонгарському мосту, що розташований на кордоні Криму та Херсонської області. Від самого ранку через це панікує гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

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