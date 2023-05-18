Захищає протиповітряна оборона там, де це найбільш необхідно.

Ворог атакує нашу столицю найчастіше, тому вона потребує більше захисту.

"Ми не можемо розповідати, що і де захищено і яка кількість засобів ППО. Але дискусії безумовно небезпечні в плані інформації... Військове керівництво, вище керівництво держави знає де, кого, скільки й чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, треба порахувати. Тому що Київ атакують найчастіше, а там де б'ють найчастіше - треба більше захисту. Це очевидно і має бути зрозуміло всім", - повідомляє речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Тому, за його словами, перекриватись протиповітряною обороною та розподіляти сили будуть там, де це найбільш необхідно.

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"У нас є дуже багато важливих об'єктів держави, стратегічних об'єктів і треба це все перекрити. Україна велика, а засобів мало. Попри те, що нам Захід надав багато систем, по номенклатурі лише SAMP/T очікуємо. Але ж кількість, питання в кількості", - пояснив Ігнат.

Ракетні атаки по Україні

Останнім часом ворог посилив обстріли України.

У ніч проти 16 травня росіяни влаштували масовану повітряну атаку по Україні. Найбільше сил спрямували саме на столицю. Лише аеробалістичних ракет "Кинджал" було запущено 6 штук - усі знищила протиповітряна оборона. Експерти вважають це унікальним випадком, оскільки РФ жодного разу не використовувала цей тип ракет як основний при нанесенні масованого удару.

Як повідомляв УНІАН, з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Українські сили протиповітряної оборони знищили 29 з 30 російських крилатих ракет.

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