У Сил оборони немає достатніх ресурсів для масованих контратак на Куп’янському напрямку.

Російські окупанти залучають усі можливі види озброєння, щоб прорвати українську лінію оборони в районі Куп'янська на Харківщині. Про це в ефірі телемарафону повідомив Максим Вичавка – начальник штабу 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста".

"Якщо противнику вдається десь вклинитися в нашу оборону – він нарощує свої зусилля, аби збільшити просування. Якщо говорити про так званий мішок (просування РФ з населеного пункту Крохмальне, – УНІАН) – це деякий тактичний успіх противника, який він намагається розвинути. Силами оборони проводяться всі заходи для уникнення цієї ситуації. Що нам на даному етапі вдається", – пояснив військовий.

Він також додав, що наразі окупанти перекидають у цей район резерви, зокрема, й з інших напрямків. За словами військового, основним ударним угрупованням РФ на цьому напрямку є 1-ша танкова армія. Окупанти активно використовують тут як техніку, так і тактику малих штурмових груп. Натомість Україна поки що не може масово контратакувати.

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"Сил та засобів для здійснення масованих контратак у нас зараз недостатньо. Вони більше залишаються локальними, коли вдається одну-дві позиції противника відбити, або відновити втрачені позиції", – пояснив Вичавка.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Американський військовий експерт Майкл Кофман вважає, що значна чисельна перевага окупантів може скоротитися вже до кінця 2024 року. Через це, на думку аналітика, наступальні можливості ворога значно зменшаться вже в 2025 році.

Тим часом журналісти Politico підрахували втрати окупантів і дійшли до висновку, що вони у 40 разів перевищують ті, яких Росія зазнала за десятирічне вторгнення до Афганістану в 1990-х роках.

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