Він зауважує, що є вигадки росіян для того, щоб тримати нас в напрузі.

Російські окупанти можуть спробувати просуватися після Вугледару, але суттєвого успіху вони не матимуть.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман, відповідаючи на запитання щодо того, що начебто після захоплення Вугледару російські окупанти можуть наступати на селище Велика Новосілка.

"Вони вважають, що якщо нам довелося відійти з Вугледару…, тому вони спробують за інерцією десь просунутися. Але я впевнений, що якогось просування суттєвого не буде. Ніякі двері там не відчиняються, ніяких там шляхів ледь не до Дніпра чи Запоріжжя немає. Це вигадки росіян для того, щоб трішечки нас потримати в напрузі", - зауважив він.

Гетьман закликав пригадати, що було після Бахмуту та інших населених пунктів, звідки Україні довелося відходити.

"Були розмови, що це "тільки перший крок"… Я просто пригадую, які там малювалися картинки, що від Бахмута на північ, на південь - велике оточення наших військ, і ледь не перемога у війні. Ті самі розмови йдуть і про Вугледар", - сказав він.

Оглядач зауважив, що відхід українських військ з певних населених пунктів - це недобре, а Вугледар - це панівні висоти, важливий для нас пункт.

"Ми могли контролювати певні залізниці, логістичні шляхи росіян, ми могли запускати далі дрони, ми могли далі стріляти - усе, що з панівних висот", - зауважив Гетьман.

Водночас він додав, що на думку представників "Інституту вивчення війни", втрата цього міста до суттєвих змін на фронті не призведе.

Війна в Україні - яка ситуація у Вугледарі

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня стало відомо, що підрозділи Сил оборони України вийшли з міста Вугледар Донецької області.

Колишній співробітник Служби безпеки Украни Іван Ступак вважає, що після захоплення Вугледару російські окупанти намагатимуться тиснути на Курахове. Окрім тиску на Курахове, ворог спробує покращити своє становище під Селидовим на Покровському напрямку.

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