Витік токсину на заводі "Південмаш" у Дніпропетровській області є фейком.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на місцевий Штаб тероборони.
"Витік токсину на Дніпропетровщині - фейк. Повідомлення про викид гептилу почали поширюватися після ворожого удару по "Південмашу" в Дніпрі. І всі вони - помилкові", - наголошується в повідомленні.
Як інформує Центр, росіяни вдарили по Південному машинобудівному заводу шістьма ракетами.
"Окупанти дійсно могли викликати витік гептилу і здійснити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою. Втім, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ гептил і його похідні на "Південмаші" екстрено утилізували", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що витоку не було, а чутки поширюють вороги, щоб поширити панічні настрої.
Гептил - вкрай небезпечний для людини компонент ракетного палива.
Удар по Дніпру і "Південмашу":
15 липня ввечері російські загарбники здійснили ракетний обстріл Дніпра. Ворожі ракети потрапили в промислове підприємство і по вулиці поруч з ним. В результаті три людини загинули, ще 16 отримали поранення.
Відомо, що росіяни випустили ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС з північної частини Каспійського моря.
В результаті російського теракту в Дніпрі загинули, зокрема, водій автобуса одного з міських маршрутів.
Пізніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Нічний ракетний удар наносився по заводу "Південмаш".
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