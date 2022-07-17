Гептил, який є вкрай небезпечним для людини, підприємство утилізувало ще на початку вторгнення РФ.

Витік токсину на заводі "Південмаш" у Дніпропетровській області є фейком.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на місцевий Штаб тероборони.

"Витік токсину на Дніпропетровщині - фейк. Повідомлення про викид гептилу почали поширюватися після ворожого удару по "Південмашу" в Дніпрі. І всі вони - помилкові", - наголошується в повідомленні.

Як інформує Центр, росіяни вдарили по Південному машинобудівному заводу шістьма ракетами.

"Окупанти дійсно могли викликати витік гептилу і здійснити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою. Втім, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ гептил і його похідні на "Південмаші" екстрено утилізували", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що витоку не було, а чутки поширюють вороги, щоб поширити панічні настрої.

Гептил - вкрай небезпечний для людини компонент ракетного палива.

Удар по Дніпру і "Південмашу":

15 липня ввечері російські загарбники здійснили ракетний обстріл Дніпра. Ворожі ракети потрапили в промислове підприємство і по вулиці поруч з ним. В результаті три людини загинули, ще 16 отримали поранення.

Відомо, що росіяни випустили ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС з північної частини Каспійського моря.

В результаті російського теракту в Дніпрі загинули, зокрема, водій автобуса одного з міських маршрутів.

Пізніше мер Дніпра Борис Філатов заявив, що Нічний ракетний удар наносився по заводу "Південмаш".

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