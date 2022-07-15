Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним.

В Дніпрі від російського обстрілу загинули три людини, поранені - 15 осіб.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені",- написав він.

Він зазначив, що масштаби руйнувань з’ясовують.

Також відомо, що внаслідок сьогоднішнього російського теракту у Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

Про це повідомив у Facebook працівник Дніпровської міської ради Іван Васючков.

"Чоловік вже закінчив робочий день і вирушив до парку, щоб повернутися на роботу о 5 ранку завтра. Не встиг туди...", - повідомив він у дописі.

Пуски ракет Х-101 здійснювалися з літаків стратегічної авіації Ту-95 ТС із північної частини Каспійського моря, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

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Як повідомляв УНІАН, близько 21:00 у Дніпрі пролунали вибухи від "прильотів" випущених ворогом ракет.

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