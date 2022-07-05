Попередньо, жертв та руйнувань немає.

Ворог продовжує обстріли прикордоння Чернігівщини, зафіксовано понад 50 пострілів з РСЗВ та артилерії.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Годину тому росіяни обстріляли територію поблизу села Блешня (Семенівська громада). Маємо 40 вибухів - приходів (ймовірно, стріляли з ракетних систем залпового вогню) та ще 10 ймовірно з артилерії", - зазначив він.

За словами Чауса, попередньо, жертв та руйнувань немає.

Як відомо, Білорусь продовжуває відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. В країні оголошено військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім за словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловлював думку,що чутки про напад Білорусі є нічим більшим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

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