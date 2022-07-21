Під ворожим вогнем опинився один з найгустонаселеніших районів міста.

Вранці четверга, 21 липня, російські окупанти розпочали масований обстріл Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни наносять удари по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!", - наголосив він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також звернувся до містян та попередив: "Триває обстріл одного з найгустонаселеніших районів міста. Залишайтесь в укриттях!".

За словами мера, є потрапляння в одну з медустанов Харкова.

"Є поранені", - додав він.

ОНОВЛЕНО (10:19): За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу одного із житлових районів Харкова 17 людей отримали поранення.

ОНОВЛЕНО (10:29): Міський голова Ігор Терехов зазначив, що під обстріл, зокрема, потрапили зупинки транспорту. Серед поранених є один у важкому стані. Також стало відомо про першу жертву обстрілу.

"Другий день поспіль і приблизно одночасно окупант б'є по зупинках громадського транспорту. Як результат – вже один загиблий та 17 поранених, з яких один вкрай важкий", - зазначив мер Харкова.

О 9:29 на території міста та області було оголошено повітряну тривогу, згодом з'явилося оголошення про можливі артилерійські обстріли. Вже незабаром в місцевих почали з’являтися повідомлення про "прильоти" по місту.

Як писав УНІАН, напередодні Генеральний штаб ЗСУ сповіщав, що на Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів.

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