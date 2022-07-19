На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів.

Росіяни окопуються на Харківському напрямку та намагаються вести розвідку боєм.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів зокрема неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва", - йдеться у повідомленні.

Ворожа розвідка боєм в районі населеного пункту Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Путін, ймовірно, наказав захопити Харків і неокуповану частину Харківської області.

Харків - перша столиця України:

Перша столиця - неофіційний титул міста Харкова. Утвердився у зв'язку з тим, що 19 грудня 1919 року Харків було оголошено формально столицею новоствореної Української Радянської Республіки (пізніше - Української Соціалістичної Радянської Республіки у складі СРСР) на противагу існуючій тоді УНР зі столицею в Києві.

Київ отримав статус столиці України тільки в 1934 році.

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