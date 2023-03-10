Київ веде фіксацію усіх схожих дій РФ для підтвердження участі Республіки Білорусь у воєнних діях.

Востаннє Росія використовувала білоруську територію для атаки на Україну ще восени минулого року. Як заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим в інтерв’ю Liga.net, тоді це були дрони.

Україна фіксує усі ракетні обстріли із самого початку повномасштабного вторгнення. Таку дію Київ робить, щоб потім не було питань, що українці не повідомляли про атаки на Україну з території Білорусі.

"Останніми були дрони у жовтні 2022 року. А остання ракетна атака була у вересні. Тоді було дві-чотири ракети повітряного базування. Здається, Х-101. Все це є в офіційних нотах. Коли говоритимемо після перемоги, то у нас є що пред'явити Білорусі", - сказав Кизим.

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Окрім цього посол зауважив, що Мінськ навряд чи змінить свою позицію щодо вступу у війну найближчим часом, однак один крок Білорусь зробить точно.

"Я думаю, союзна держава Росії і Білорусі буде зміцнюватися. Найближчим часом навряд чи можна чекати якихось змін позиції Білорусі. Питання – що вони ще можуть поставити, які тут запаси.

Але інфраструктура надаватиметься – це 100%. Зброя, яку Росія може використати на фронті, також 100% надаватиметься. Питання – якої якості і що це за зброя, чи потрібна вона росіянам", - сказав Кизим.

Атаки на Україну зі сторони Білорусі: що відомо

Росія почала використовувати територію Білорусі для війни проти України ще в перший день повномасштабного вторгнення – 24-го лютого 2022-го року. Тоді російські військові перетнули державний кордон і почали атаку на Київ.

Окрім цього РФ запускала з території України ракети та БПЛА для ударів з повітря. Зокрема, 25 лютого 10 іранських дронів-камікадзе "Шахед" перетнули білорусько-український повітряний кордон.

Відзначимо також, що нещодавно на білоруському аеропорті у Мачулищах був сильно пошкоджений літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 вартістю 330 мільйонів доларів. Таких в РФ на озброєнні є всього дев’ять штук.

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