Крім того, було знищено дві вантажівки, на яких перевозити боєкомплект.

Збройні сили України знищили одразу цілу батарею з 5 самохідних артилерійських установок 152 мм Мста-С у селі Невське Луганської області.

Про це повідомляє український журналіст Юрій Бутусов.

Зважаючи на щільне розташування, усі 5 САУ були знищені одночасно, ймовірно, внаслідок ураження одночасно усіх бойових машин ракетами РСЗВ М142 HIMARS. Також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї.

Відео дня

"Ця безпрецедентна подія відбулась нещодавно, під час українського наступу у Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але украінські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрабатарейна боротьба", - зазначив Бутусов, опублікувавши відео з місця події.

Ситуація на Луганщині: що відомо

Українські військові продовжують контрнаступ та звільняють нашу землю від окупантів. За даними Генштабу, в районах двох населених пунктів у Луганській області днями було знищено до 60 російських окупантів, щонайменше 10 з яких – офіцери.

Раніше стало відомо, що для поповнення складу російських приватних військових компаній в Станицю Луганську привезли чергову партію ув'язнених з Росії, а "правоохоронцям" заборонили їх чіпати у разі порушень. У тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків.

Крім того, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, тотальна перевага росіян в артилерії в цій області закінчилася через руйнування логістики підвозу боєкомплектів. Він зазначив, що до цього чотири місяці ЗСУ відчували тотальну перевагу росіян у артилерії, обстріли тривали цілодобово.

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