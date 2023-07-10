На Бахмутському напрямку одного загарбника було взято в полон.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України полковник Сергій Череватий зазначає, що цієї доби ЗСУ на Бахмутському та Лиманському напрямках знищили майже 100 російських окупантів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Говорячи про ситуацію на Бахмутському напрямку, Череватий зауважив, що там протягом доби ворог 313 разів обстрілював позиції українських військовослужбовців, було здійснено три авіаудари.

"Було на цьому напрямку загалом сім боєзіткнень, в ході яких ми 64 окупантів знищили, 102 поранили і взяли одного в полон", - повідомив він.

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Також знищено було ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу, три склади з боєприпасами ворога та два авто, на яких підвозилися боєприпаси.

Щодо Лиманського напрямку Череватий зауважив, що він вже багато місяців поспіль є лідером за артилерійськими обстрілами.

"Ця доба не стала виключенням. 416 обстрілів, шість авіанальотів, чотири штурми ворог здійснив, в ході яких було знищено 33 окупантів, 77 поранено. І також підбито танк, бойову машину піхоти і знищено безпілотник "Ланцет" та два польових склади з боєприпасами", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 10 липня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що в Бахмуті ЗСУ вже декілька днів тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення російських окупантів містом. За її словами, це стало можливим завдяки успішному просуванню вперед українських військ.

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