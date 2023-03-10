За ніч на Донецькому напрямку росіяни втратили близько двох взводів особового складу.

Ситуація на Донецькому напрямку фронту складна, проте російські загарбники зазнали значних втрат та знизили свою активність.

"Ворог трохи знизив свою активність на Донецькому напрямку. Це пов'язано з тим, що на Запорізькому напрямку наші підрозділи знищують логістичні склади, скупчення особового складу і техніки, що унеможливлює подальше просування ворога", - повідомив спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, ситуація на Донецькому напрямку наразі складна. Хоча ворог і зменшив активність, однак продовжує штурмувати: лише за сьогоднішню ніч він провів шість штурмових дій.

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"Всі штурмові дії були в районі Авдіївки та Мар’їнки. Втрат наших позицій не сталося. Ворог втратив за сьогоднішню ніч близько двох взводів", - розповів речник.

Наступ на Вугледар - чи є загроза

Дмитрашковський зазначив, що про повторне наступ на Вугледар мова поки не йде через значні втрати окупантів.

За його інформацією, протягом останнього тижня росіяни дуже активно атакували позиції у напрямку Вугледара, Мар’їнки та Авдіївки, застосовували свої найкращі підрозділи, але на сьогодні відомо про те, що морально-психологічний стан військових РФ зовсім впав.

"Наразі про наступ не йдеться, оскільки ворог поніс дуже суттєві втрати. Командир славнозвісної 155-ї бригади морської піхоти був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Також підрозділи "Степ" та "Тигр" відмовляються брати участь у бойових діях. Відомо про 126-ту бригаду, в якій 20 людей написали відмову… На даний момент, я думаю, що у ворога основне завдання - відновити сили, техніку, оскільки минулого тижня вони досить серйозно втратили особового складу - близько двох батальйонів", - сказав речник.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 9 березня, українські військові відбили понад 100 атак.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії неподалік Мар'їнки, Вугледара та ще восьми населених пунктів Донецької області. Обстрілів росіян зазнали Авдіївка, Водяне, Вугледар і ще сім населених пунктів.